Diego Baroni nessuna notizia del 14enne scomparso | Ha condiviso video su TikTok potrebbe essere a Milano

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche per Diego Baroni, il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, continuano senza esito. Dopo aver condiviso un video su TikTok, si ipotizza che possa essere a Milano. La famiglia e le autorità monitorano attentamente ogni possibile indizio per ritrovare il ragazzo.

Ricerche ancora senza esito per Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) scomparso il 12 gennaio scorso, quando era uscito di casa per andare a scuola. A un'amica incontrata in stazione avrebbe detto di essere diretto a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

