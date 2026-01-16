Diego Baroni nessuna notizia del 14enne scomparso | Ha condiviso video su TikTok potrebbe essere a Milano
Le ricerche per Diego Baroni, il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, continuano senza esito. Dopo aver condiviso un video su TikTok, si ipotizza che possa essere a Milano. La famiglia e le autorità monitorano attentamente ogni possibile indizio per ritrovare il ragazzo.
Ricerche ancora senza esito per Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) scomparso il 12 gennaio scorso, quando era uscito di casa per andare a scuola. A un'amica incontrata in stazione avrebbe detto di essere diretto a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Esce di casa per andare a scuola, ma prende un treno per Milano e scompare: si cerca il 14enne Diego Baroni
Leggi anche: Il video del soldato ucraino in lacrime è un fake ma diventa virale sui social. E TikTok cancellato chi l’ha condiviso (video)
Diego Baroni, nessuna notizia del 14enne scomparso: “Ha condiviso video su TikTok, potrebbe essere a Milano” - Ricerche ancora senza esito per Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) scomparso il 12 gennaio scorso, quando era uscito di casa per ... fanpage.it
Non vi sono tracce di Diego Baroni, il quattordicenne scomparso da casa da Lunedì. Alle compagne di classe trovate in Stazione aveva detto di andare a trovare alcuni amici a Milano - facebook.com facebook
San Giovanni Lupatoto, scomparso Diego Baroni, 14 anni. La madre lancia appello alla comunità per ritrovarlo. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.