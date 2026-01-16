È stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito a una tempesta di neve eccezionale che ha colpito la regione dell’Estremo Oriente russo, in particolare la Kamchatka. Le forti nevicate hanno causato accumuli significativi, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per garantire la sicurezza delle abitazioni e delle persone coinvolte. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per contenere i danni e ripristinare la normalità.

M ilano, 15 gen. (askanews) – Montagne di neve e cumuli da spalare: le immagini mostrano i soccorritori russi impegnati a sgomberare le case sepolte sotto uno spesso strato di neve nella regione russa dell’Estremo Oriente della Kamchatka, a nord del Giappone. Leggi anche › Downburst e supercelle, nuovi fenomeni del maltempo a cui dovremo abituarci . Due persone sono state dichiarate morte nelle ultime 24 ore a causa di “valanghe sui tetti”. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Russia, la Kamchatka invasa dalla neve: soccorritori spalano iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dichiarato lo stato di emergenza a causa di una tempesta di neve record

