Di Natale spiega il no alla Juve | Ho fatto una scelta di vita I bianconeri in lotta per lo Scudetto? Vi dico una cosa

Nell’intervista a Sportitalia, Di Natale ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla Juventus, definendo la scelta come una decisione di vita. Il calciatore ha anche commentato la corsa allo Scudetto, sottolineando la sua opinione sulla situazione attuale dei bianconeri, attesi protagonisti nella competizione. Un confronto diretto e sincero, che offre uno sguardo approfondito sulla sua visione del calcio e delle decisioni prese.

Di Natale, bandiera dell’Udinese, si è raccontato in questa intervista a Sportitalia. Le sue dichiarazioni tra presente e passato - Le sue dichiarazioni tra presente e passato Intervistato da Sportitalia, Totò Di Natale ha ripercorso così la sua ... calcionews24.com

Di Natale: "Rifiutai Napoli e Juventus per due motivi diversi. Scudetto a Chivu o a Spalletti" - L'ex calciatore dell'Udinese, Totò Di Natale, è da sempre tifoso del Napoli, ma non è mai approdato in Campania. msn.com

