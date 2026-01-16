Di Natale spiega il no alla Juve | Ho fatto una scelta di vita I bianconeri in lotta per lo Scudetto? Vi dico una cosa
Nell’intervista a Sportitalia, Di Natale ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla Juventus, definendo la scelta come una decisione di vita. Il calciatore ha anche commentato la corsa allo Scudetto, sottolineando la sua opinione sulla situazione attuale dei bianconeri, attesi protagonisti nella competizione. Un confronto diretto e sincero, che offre uno sguardo approfondito sulla sua visione del calcio e delle decisioni prese.
Di Natale in un’intervista a Sportitalia svela un retroscena sul no alla Juve e parla anche della lotta Scudetto con i bianconeri protagonisti. Intervistato da Sportitalia, Antonio Di Natale, ex bandiera dell’Udinese, ha ripercorso la sua carriera e il no alla Juventus. Naturalmente non poteva mancare un passaggio sullo Scudetto e su Spalletti. NO ALLA JUVE – «Avevo comprato una scuola calcio a Udine. La parola vale di più dei soldi, ho fatto una scelta di vita. Stavo bene a Udine. Avevo 32 anni, mi avevano venduto a 7-8 milioni, alla Juve mi avrebbero fatto 4 anni ». CHI VINCE LO SCUDETTO – «Te lo dico a marzo, a oggi l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
