Gabriele Oriali, responsabile della gestione della prima squadra del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto in Serie A, evidenziando l’Inter tra le favorite. Dopo la vittoria della Supercoppa, Oriali ha condiviso alcune riflessioni sulla competizione e sul ruolo dell’Inter nella stagione in corso, sottolineando l’importanza di una lotta a cinque per il titolo. Un punto di vista che arricchisce il panorama competitivo del campionato italiano.

Inter News 24 L’Head of First Team Management del Napoli, Gabriele Oriali, ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A che riguarda anche l’Inter. Gabriele Oriali, attuale dirigente del Napoli, ha analizzato la corsa allo Scudetto ai microfoni di Radio CRC. L’ex bandiera dei nerazzurri vede una lotta serrata a cinque squadre per il titolo, inserendo la Beneamata tra le favorite assieme ai partenopei, al Milan, alla Roma e alla Juventus. LEGGI ANCHE: Caso Oriali Allegri, spunta un nuovo retroscena: «Nel tunnel Lele urlava “non finisce così”» IL 2025 DEL NAPOLI – « Devo essere sincero: è una grande emozione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Oriali convinto: «Lotta a 5 per lo scudetto, Inter tra le favorite. Dopo la vittoria della Supercoppa ho detto una cosa alla squadra»

Leggi anche: Cassano non ha dubbi: «Scudetto? Inter la squadra più forte. Sono convinto che tra qualche mese accadrà questa cosa in classifica»

Leggi anche: Milan Roma, parla il doppio ex Florenzi: «Scudetto? Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta. Modric è come Totti, Maldini o Zanetti»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oriali: "Conte un condottiero, ma per lo Scudetto è lotta a 5. Occhio a Juve e Roma..." - L'Head of First Team Management del club azzurro ha parlato della propria esperienza nello staff del tecnico salentino: le dichiarazioni ... tuttosport.com