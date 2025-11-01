Di Natale | Spalletti non poteva dire no alla Juventus Sarà bella e vincente I bianconeri rientrano nella lotta scudetto? Ecco cosa penso

Di Natale, ex bomber della Serie A, parla alla Gazzetta: «Spalletti non poteva dire no alla Juventus. Sarà bella e vincente» Antonio Di Natale, sesto goleador di tutti i tempi in Serie A, si è pronunciato sull’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus, mentre lui aveva rifiutato la Signora nell’estate 2010. Ecco la sua intervista a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Di Natale: «Spalletti non poteva dire no alla Juventus. Sarà bella e vincente. I bianconeri rientrano nella lotta scudetto? Ecco cosa penso»

Scopri altri approfondimenti

#Spalletti: "L' #Udinese di #DiMichele, #DiNatale e #Iaquinta con #Pizarro in regia era tanta roba" - X Vai su X

L'esordio di Luciano Spalletti alla guida della Juventus è segnato da due non convocazioni pesanti - facebook.com Vai su Facebook

Di Natale: "Io dissi no alla Juve, Spalletti non poteva... Vlahovic? Farà 20 gol" - L’attaccante è stato allenato dal toscano a Empoli e Udine: "È uno che vince e non fa circo. Si legge su msn.com

Di Natale su Spalletti: «Alla Juventus farà rinascere Vlahovic, David e Openda» - Di Natale su Spalletti a Gazzetta: «Alla Juventus farà rinascere Vlahovic, David e Openda» «Spalletti esalta gli attaccanti. Scrive tuttojuve.com

Di Natale: “Spalletti mi ha portato a Udine e poi voleva che lo raggiungessi a Roma, ma l’Udinese e i Pozzo erano la mia famiglia” - Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Antonio Di Natale ha avuto l’occasione di esprimere il suo pensiero a riguardo di Luciano Spalletti, allenatore che lo ha ... Da msn.com