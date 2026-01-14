Federica Pellegrini incinta al settimo mese polemiche dei fan dopo il video sui social

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha condiviso un video sui social che mostra la sua quotidianità. La pubblicazione ha suscitato reazioni e polemiche tra i fan, alimentando il dibattito su pratiche sportive durante la gravidanza. L’episodio mette in luce le diverse opinioni sul concetto di attività fisica in questa fase della vita.

Federica Pellegrini torna al centro dell’attenzione social con un video che unisce maternità e attività fisica, riaccendendo il dibattito su sport e gravidanza. A 37 anni, nel pieno del settimo mese di gravidanza, l’ex campionessa di nuoto ha pubblicato su Instagram un filmato che la ritrae in palestra mentre si allena con il pancione. Un contenuto che, come spesso accade quando a esporsi è un personaggio pubblico molto amato, ha generato in poche ore un’ondata di reazioni, tra incoraggiamenti, perplessità e prese di posizione opposte. Nel video non ci sono esercizi estremi né sforzi apparenti, ma movimenti lenti, controllati e grande attenzione alla postura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

