Mail per rinnovare la tessera sanitaria è una truffa

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso importante per i cittadini, riguardante una truffa in atto. Alcuni messaggi falsi stanno circolando, invitando al rinnovo della tessera sanitaria tramite link o email fraudolente. Si tratta di tentativi di inganno che potrebbero mettere a rischio i dati personali. Ricordiamo di verificare sempre le comunicazioni ufficiali e di diffidare da richieste sospette.

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso un tentativo di truffa che sfrutta false comunicazioni sul rinnovo della tessera sanitaria. In queste ore stanno circolando email fraudolente inviate indebitamente a nome del Ministero, con l’invito a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo: il collegamento . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Mail per rinnovare la tessera sanitaria, è una truffa Leggi anche: "Rinnova la tessera sanitaria", attenzione alla mail truffa: l'allarme del ministero della Salute Leggi anche: “Tessera sanitaria in scadenza”: ecco la truffa via mail che ti fa perdere tutti i tuoi dati personali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Truffa della tessera sanitaria, la mail pericolosa e il finto rinnovo: a cosa fare attenzione e come difendersi; Tessera sanitaria, nuova campagna di phishing: è una truffa, ecco come non caderci; Truffa del rinnovo della tessera sanitaria, Ministero della Salute avverte sul sito web falso e mail; Rinnovo tessera sanitaria, Ministero: circolano false email di phishing. Come riconoscere ed evitare la truffa. Mail per rinnovare la tessera sanitaria, è una truffa - Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso un tentativo di truffa che sfrutta false comunicazioni sul rinnovo ... ilnotiziario.net

La tessera sanitaria non va rinnovata, quella mail che hai ricevuto è un tentativo di frode - mail che imitano il Sistema Tessera Sanitaria invitano a un rinnovo urgente e rimandano a un sito falso. dday.it

"Rinnova la tessera sanitaria", attenzione alla mail truffa: l'allarme del ministero della Salute - Il nuovo raggiro punta sulla presunta scadenza del documento, invitando gli utenti a compilare un modulo su un sito falso, in cui vengono richieste diverse informazioni sensibili. today.it

Il visto non lucrativo della Spagna cambierà nel 2026 (NLV)

Se ricevete un messaggio (SMS, Email o altro) che vi invita a rinnovare la vostra tessera sanitaria scaduta, non cliccate su link che contiene: è una pericolosa truffa che sta circolando in queste ultime settimane. Per difendersi dalla truffa del codice fiscale scad - facebook.com facebook

Attenzione alla nuova truffa che viaggia per mail: non cliccate mai sul link per rinnovare la tessera sanitaria "in scadenza": è una truffa. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.