Incendio nel deposito Atm in centro a Milano | cinque tram danneggiati dalle fiamme

Nella serata di lunedì 8 dicembre, un incendio ha coinvolto il deposito ATM di via Monviso, nel centro di Milano, causando danni a cinque tram. L'evento ha suscitato preoccupazione nella zona e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La vicenda evidenzia le conseguenze di un episodio che ha interessato il sistema di trasporto pubblico cittadino.

Cinque tram dell’Atm sono stati danneggiati da un incendio divampato all’interno del deposito di via Monviso a Milano (in zona Cenisio) nella serata di lunedì 8 dicembre. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo e sono in corso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

