Scoperto deposito di auto rubate in un terreno abbandonato | FOTO

Casertanews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Caserta ha sequestrato un’area rurale abbandonata utilizzata come deposito di autovetture risultate provento di furto. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, a seguito di attività investigative mirate.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

