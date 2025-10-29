Scoperto deposito di auto rubate in un terreno abbandonato | FOTO
La Polizia di Stato di Caserta ha sequestrato un’area rurale abbandonata utilizzata come deposito di autovetture risultate provento di furto. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, a seguito di attività investigative mirate.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
