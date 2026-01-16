’Dedicato’ sul palco del Dialma | Una storia di malattia e amicizia

“Dedicato”, scritto da Ermelinda Nasuto e Francesco Alberici, è una produzione che affronta temi di malattia e amicizia. La pièce, coprodotta da Scarti, sarà presentata questa sera e domani alle 20 sul palco del Dialma. Un lavoro che invita alla riflessione attraverso una narrazione semplice e diretta, offrendo uno sguardo intimo su esperienze condivise e relazioni profonde.

La malattia e l'amicizia. È un lavoro a quattro mani 'Dedicato', la pièce scritta da Ermelinda Nasuto e Francesco Alberici coprodotta da Scarti, che andrà in scena questa sera e domani alle 20.30 in prima nazionale al Dialma Ruggiero all'interno della rassegna Fuori Luogo. Tutto ruota intorno all'improvvisa diagnosi di carcinoma mammario fatta a Nasuto, sul palco con Olga Durante: un'esperienza risalente a un anno fa, che ha deciso di condividere con il pubblico. Come un esorcismo, la dimensione privata del tumore diventa così aperta a tutti, grazie anche al legame di amicizia fra Nasuto e Alberici, che ne cura anche la regia e racconta la rappresentazione.

