Quando l'amicizia diventa spettacolo: Gigi e Vanessa tornano sul palco. Su Canale 5 arriva " Ci divertiremo ", il nuovo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, un viaggio tra musica, ironia e verità che celebra la bellezza dell'intesa autentica e la voglia di emozionare insieme al pubblico. Una coppia amatissima pronta a far sognare ancora. vanessa e Gigi ph pinterest Ogni volta che due volti così amati dal pubblico si ritrovano a condividere la scena, nasce un'attesa speciale. Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada si preparano a riportare sul piccolo schermo quella magia che unisce divertimento, complicità e calore umano.

