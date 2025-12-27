L' amicizia fra pensionati in un allegro e amaro racconto sulla terza età | Classe di Ferro arriva sul palco del ' Piccolo' di Jesi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI - L’amicizia fra tre pensionati in una delle commedie più rappresentate a teatro nel secondo Novecento. L’associazione Res Humanae di Jesi e la compagnia La Barcaccia presentano “Classe di ferro”, domenica 28 dicembre alle ore 17,15 al teatro il Piccolo di Jesi. “Classe di Ferro” è una delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

l amicizia fra pensionati in un allegro e amaro racconto sulla terza et224 classe di ferro arriva sul palco del piccolo di jesi

© Anconatoday.it - L'amicizia fra pensionati in un allegro e amaro racconto sulla terza età: "Classe di Ferro" arriva sul palco del 'Piccolo' di Jesi

Leggi anche: "Marche in Atti", sono cinque i titoli in gara sul palco del Piccolo di Jesi

Leggi anche: Un convegno della Cna pensionati sull'invecchiamento attivo e il benessere nella terza età

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

amicizia pensionati allegro amaroL'amicizia fra pensionati in un allegro e amaro racconto sulla terza età: "Classe di Ferro" arriva sul palco del 'Piccolo' di Jesi - L’amicizia fra tre pensionati in una delle commedie più rappresentate a teatro nel secondo Novecento. anconatoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.