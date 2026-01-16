Decreto Transizione 5.0 Gnassi Pd | Si può partire con le rinnovabili senza devastare il paesaggio

Il Decreto Transizione 5.0, approvato dal governo, mira a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Tuttavia, secondo il parlamentare Andrea Gnassi, il decreto presenta aspetti deboli nei contenuti e sembra privilegiare le procedure rispetto al confronto sui temi ambientali. La discussione evidenzia le sfide nel promuovere la transizione energetica senza compromettere il paesaggio e l’equilibrio territoriale.

“Il governo ha approvato un decreto forte nel titolo ma debolissimo nei contenuti e ha messo l’ennesima fiducia per fuggire da un confronto sul merito” ha dichiarato il parlamentare riminese Andrea Gnassi, intervenendo in aula sul voto di fiducia al decreto Transizione 5.0. “Manca totalmente una visione di politica industriale e una strategia energetica nazionale. La transizione viene ridotta a un elenco disorganico di crediti d’imposta - ha detto Gnassi, ricordando che - in tre anni di governo sono aumentati i prezzi dell’energia, le bollette per famiglie e imprese e l’incertezza normativa apre scenari per speculazioni e ferite indelebili al paesaggio italiano”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Transizione. Gnassi: "Decreto senza visione" Leggi anche: Rinnovabili, col decreto Transizione il governo esautora le regioni. La governatrice Todde: “Un atto di forza contro la Sardegna” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Transizione 5.0, Andrea Gnassi: “Decreto disorganico. Taglio alle comunità energetiche, alle imprese. Le rinnovabili sono il futuro come lo è la tutela del paesaggio”. Transizione. Gnassi: "Decreto senza visione" - Andrea Gnassi (foto) boccia senza appello il decreto Transizione 5. ilrestodelcarlino.it

