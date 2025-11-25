Rinnovabili col decreto Transizione il governo esautora le regioni La governatrice Todde | Un atto di forza contro la Sardegna
“Un atto di forza che calpesta il ruolo delle Regioni e ignora completamente la voce dei territori”. Così ieri la presidente sarda Alessandra Todde ha duramente attaccato il governo di Giorgia Meloni, a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto “ Transizione 5.0 “. Un testo, quello voluto dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che mira a definire quali siano le “aree idonee” e “non idonee” per ospitare l’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili. Non solo, il decreto prevede anche un colpo di spugna – una “semplificazione”, nella versione del governo – delle procedure autorizzative, stabilendo criteri uniformi a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
