De Marco l’uomo di Rocchi | Mazzocchi? Quell’immagine tratta dalla telecamera sbagliata una parte della spalla era in fuorigioco

Andrea De Marco, responsabile della Can e rappresentante dell'Aia, ha commentato a Radio Crc l’incidente riguardante Mazzocchi, precisando che l’immagine mostrata proveniva dalla telecamera sbagliata e che una parte della spalla era in fuorigioco. La sua dichiarazione chiarisce le circostanze dell’episodio e sottolinea l’importanza di un’analisi accurata delle immagini nelle decisioni arbitrali.

A Radio Crc, partner del Napoli, è intervenuto il responsabile Aia (Associazione arbitri italiani) per i rapporti tra Can (Commissione arbitri nazionale) e club di Serie A e B, Andrea De Marco. Ha parlato anche del fuorigioco dato a Mazzocchi che ha annullato la rete di McTominay contro il Parma. Le parole di De Marco. Le parole di De Marco: « Il Saot (tecnologia del fuorigioco semi-automatico) è un aiuto molto importante per gli arbitri e per il Var che risolve in maniera oggettiva problematiche relative al fuorigioco. Funziona in questo modo: vengono analizzate contemporaneamente tutte le immagini di dieci telecamere che tracciano il movimento dei calciatori e del pallone: il frame non viene scelto dall’arbitro né dal Var, ma dal sistema che individua il momento con una percentuale di affidabilità molto alta, sopra il 90%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Marco (l’uomo di Rocchi): «Mazzocchi? Quell’immagine tratta dalla telecamera sbagliata, una parte della spalla era in fuorigioco» Leggi anche: "Sempre dalla parte sbagliata della storia". Venezuela, Meloni inchioda la sinistra Leggi anche: Proteste Cgil su Venezuela, Meloni: Sinistra sempre dalla parte sbagliata della Storia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le parole di Marco Eboli: "Uomo gentile dotato di un coraggio e di una forza d'animo impareggiabili, è stato esempio virtuoso per tutti" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.