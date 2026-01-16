David Lynch è morto un anno fa ma continua a parlarci e a inquietarci

Da quotidiano.net 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dalla scomparsa di David Lynch, il suo lavoro e le sue opere continuano a influenzare e a stimolare riflessioni. Maestro del surreale e dell’ambiguità, Lynch ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico, che ancora oggi si manifesta attraverso discussioni, analisi e interpretazioni. La sua eredità, pur in assenza, rimane viva e presente nel dibattito culturale e creativo contemporaneo.

Milano, 16 gennaio 2026 - Sono passati dodici mesi dalla morte di David Lynch, maestro del surreale e dell’ambiguità, eppure la sua eredità creativa non accenna a spegnersi. Tra la grande mostra di Berlino dedicata alle sue opere visive e la recente pubblicazione di un saggio che esplora il suo pensiero estetico, Lynch resta uno degli autori più discussi e influenti del nostro tempo. Lynch, il regista che ha riscritto il linguaggio del cinema. David Lynch ha ridefinito il linguaggio cinematografico contemporaneo con opere che sfidano la narrazione lineare e scavano negli strati più oscuri della psiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

david lynch 232 morto un anno fa ma continua a parlarci e a inquietarci

© Quotidiano.net - David Lynch è morto un anno fa, ma continua a parlarci (e a inquietarci)

Leggi anche: A un anno dalla sua morte, David Lynch è più presente che mai

Leggi anche: L’universo visuale di David Lynch si svela a Praga

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

david lynch 232 mortoDavid Lynch &#232; morto un anno fa, ma continua a parlarci (e a inquietarci) - Il regista che ha trasformato i sogni in cinema resta un punto di riferimento culturale tra mostre, libri e nuove riflessioni sull’arte, il cinema e l’inconscio ... quotidiano.net

David Lynch, la famiglia pubblica il copione segreto - David Lynch &#232; morto senza riuscire a portare a termine "Unrecorded Night", una serie per Netflix rimasta incompiuta. iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.