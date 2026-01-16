David Lynch è morto un anno fa ma continua a parlarci e a inquietarci

A un anno dalla scomparsa di David Lynch, il suo lavoro e le sue opere continuano a influenzare e a stimolare riflessioni. Maestro del surreale e dell’ambiguità, Lynch ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico, che ancora oggi si manifesta attraverso discussioni, analisi e interpretazioni. La sua eredità, pur in assenza, rimane viva e presente nel dibattito culturale e creativo contemporaneo.

Milano, 16 gennaio 2026 - Sono passati dodici mesi dalla morte di David Lynch, maestro del surreale e dell'ambiguità, eppure la sua eredità creativa non accenna a spegnersi. Tra la grande mostra di Berlino dedicata alle sue opere visive e la recente pubblicazione di un saggio che esplora il suo pensiero estetico, Lynch resta uno degli autori più discussi e influenti del nostro tempo. Lynch, il regista che ha riscritto il linguaggio del cinema. David Lynch ha ridefinito il linguaggio cinematografico contemporaneo con opere che sfidano la narrazione lineare e scavano negli strati più oscuri della psiche. David Lynch è morto un anno fa, ma continua a parlarci (e a inquietarci) - Il regista che ha trasformato i sogni in cinema resta un punto di riferimento culturale tra mostre, libri e nuove riflessioni sull'arte, il cinema e l'inconscio.

David Lynch, la famiglia pubblica il copione segreto - David Lynch è morto senza riuscire a portare a termine "Unrecorded Night", una serie per Netflix rimasta incompiuta. iltempo.it

Un anno fa, il 16 gennaio 2025, ci lasciava David Lynch, il più grande sognatore di tutti, un artista che ci ha letteralmente cambiato la vita. Qui l'abbiamo ricordato attraverso le emozioni che i suoi film ci hanno lasciato per sempre nel cuore. - facebook.com facebook

