L’universo visuale di David Lynch si svela a Praga

Nelle sale del Centro d'Arte Contemporanea DOX di Praga, tra le mura di un edificio industriale convertito in tempio dell'arte, si consuma un incontro postumo tra un visionario americano e la città che lo aveva sedotto decenni prima. La mostra "Up in Flames" presenta oltre 400 opere di David Lynch, molte delle quali esposte per la prima volta, tracciando un itinerario attraverso sessant'anni di creazione ossessiva: disegni, fotografie, litografie, acquerelli e cortometraggi sperimentali che rivelano l'anatomia di un'immaginazione inquieta. Lynch stesso ha collaborato alla preparazione della mostra nel 2024, approvando personalmente la selezione delle opere prima della sua morte, avvenuta il 16 gennaio 2025.

