A un anno dalla sua morte David Lynch è più presente che mai

A un anno dalla scomparsa di David Lynch, la sua presenza rimane forte e palpabile. Nonostante il tempo trascorso, il suo lavoro e la sua influenza continuano a essere vivi nel mondo del cinema e dell’arte. La sua figura, intatta e significativa, testimonia l’impatto duraturo di uno dei registi più innovativi e riconoscibili della nostra epoca.

È passato un anno dalla morte di David Lynch. Ed è davvero difficile crederlo. Un po' per il fatto stesso che ci abbia lasciati, un po' e forse soprattutto perché nei primi trecentosessantacinque giorni senza di lui il regista e sceneggiatore è stato quanto mai presente. Come ad essersi infilato nell'incoscio, o sotto pelle, agendo grazie alle forze dell'universo che hanno fatto abbandonare all'artista il suo corpo permettendogli di invadere ogni singola parte del globo in forma di tante piccole particelle. Questa costante sensazione di presenza, però, non agisce soltanto a livello dell'ignoto, regno per eccellenza di Lynch, bensì nelle azioni concrete a cui la sua assenza ha condotto e che ne ha permesso al retaggio di persistere a propagarsi nel tempo e, proprio come avrebbe desiderato lui stesso, attraverso qualsiasi media possibile.

