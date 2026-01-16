Dalle note dei Queen a quelle di De André Omaggi in musica

Dal repertorio dei Queen a quello di De André, passando per le melodie di Battisti, Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder, il teatro Tenda di Arezzo ospita una serie di omaggi musicali che celebrano le grandi voci e i classici della musica internazionale. Fino alla primavera, gli spettatori potranno rivivere le emozioni di interpretazioni autentiche e rispettose, in un calendario dedicato a rendere omaggio alle icone della scena musicale.

Dai Queen a De André, passando per Battisti e Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. La grande stagione dei tributi musicali accende il teatro Tenda di Arezzo fino a Primavera. Si parte il 17 gennaio con ’Long live the Queen’ (nella foto), popolare spettacolo tributo ai Queen, eseguito dalla band ’Break Free’. Lo show è considerato uno dei migliori tributi in Europa, noto per la sua somiglianza con l’originale, l’uso di effetti speciali e la combinazione della formazione rock con quella classica. Uno show che è un tributo nato con l’obiettivo di ricreare l’energia e i successi dei Queen attraverso una commistione tra la formazione rock della band originale e i musicisti classici appunto, il tutto arricchito da luci spettacolari ed effetti speciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

