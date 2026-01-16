Dal benessere al talento Bonfiglioli tra le aziende più virtuose | ecco il Top Employer Italia 2026

Bonfiglioli, azienda leader nel settore, si conferma tra le realtà più virtuose in Italia grazie a pratiche di gestione delle risorse umane orientate al benessere e allo sviluppo dei talenti. Per il terzo anno consecutivo, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2026, riconoscimento che premia l’impegno costante nella creazione di un ambiente di lavoro qualificato e sostenibile.

Bonfiglioli continua a distinguersi per le sue politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane, ottenendo per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2026. Il riconoscimento, rilasciato dal Top Employers Institute, sottolinea il costante impegno dell'azienda nella.

