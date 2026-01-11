Dakar 2026 Zala si aggiudica la settima frazione tra i camion Van Den Brink rimane in testa alla generale

Dopo la giornata di riposo, la Dakar 2026 riprende con la settima tappa dedicata ai camion. Zala si è imposto nella frazione, mentre Van Den Brink mantiene la testa della classifica generale. La competizione prosegue con intensità e sfide che coinvolgono i principali protagonisti di questa edizione.

Dopo la giornata di riposo di ieri, la 48esima edizione della Dakar è oggi proseguita con l’interessante settima tappa. I piloti hanno disputato ben 459 chilometri di speciali, con partenza da Riyadh ed arrivo a Wadi Ad Dawasir. La grande frazioni e le difficoltà del deserto hanno nuovamente modificato la classifica della “corsa più difficile del mondo”. Andiamo a scoprire i risultati di oggi dei camion. La settima tappa è stata conquistata dal lituano Vaidotas Zala (Nordis Team De Rooy, con Fiuza e Van Grol) che ha preso il comando delle operazioni dal chilometro 295, resistendo fino alla fine alla rimonta degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

