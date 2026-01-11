Dopo la giornata di riposo, la Dakar 2026 riprende con la settima tappa dedicata ai camion. Zala si è imposto nella frazione, mentre Van Den Brink mantiene la testa della classifica generale. La competizione prosegue con intensità e sfide che coinvolgono i principali protagonisti di questa edizione.

Dopo la giornata di riposo di ieri, la 48esima edizione della Dakar è oggi proseguita con l’interessante settima tappa. I piloti hanno disputato ben 459 chilometri di speciali, con partenza da Riyadh ed arrivo a Wadi Ad Dawasir. La grande frazioni e le difficoltà del deserto hanno nuovamente modificato la classifica della “corsa più difficile del mondo”. Andiamo a scoprire i risultati di oggi dei camion. La settima tappa è stata conquistata dal lituano Vaidotas Zala (Nordis Team De Rooy, con Fiuza e Van Grol) che ha preso il comando delle operazioni dal chilometro 295, resistendo fino alla fine alla rimonta degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Zala si aggiudica la settima frazione tra i camion. Van Den Brink rimane in testa alla generale

Leggi anche: Dakar 2026: Gert Hunzik vince la seconda tappa nei camion, Van Den Brink in testa alla generale

Leggi anche: Dakar 2026, Van Den Brink si aggiudica il prologo di Yanbu

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dakar 2026: Loprais si aggiudica il primo stage, Van Den Brink insegue; Dakar 2026 | Stage 2: Seth Quintero si aggiudica la tappa di AlUla, Al-Attiyah al comando della generale; Dakar 2026, Van Den Brink si aggiudica il prologo di Yanbu; Dakar 2026 | Stage 4: Henk Lategan si aggiudica la prima parte della prima tappa Marathon.

Dakar 2026, Zala si aggiudica la settima frazione tra i camion. Van Den Brink rimane in testa alla generale nonostante le difficoltà - Dopo la giornata di riposo di ieri, la 48esima edizione della Dakar è oggi proseguita con l'interessante settima tappa. oasport.it