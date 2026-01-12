Dakar 2026 Van den Brink domina l’ottava tappa e resta in vetta alla generale tra i camion

Mitchel Van den Brink si è aggiudicato l’ottava tappa della Dakar 2026, mantenendo la leadership nella classifica generale tra i camion. La corsa, giunta alla sua 48ª edizione, si svolge in Arabia Saudita, confermandosi come uno degli eventi più prestigiosi del rally raid mondiale. La tappa si è conclusa senza particolari imprevisti, consolidando la posizione del pilota olandese in una competizione che continua a richiedere resistenza e strategia.

Va in archivio con la vittoria di Mitchel Van den Brink tra i camion l' ottava tappa della Dakar 2026, edizione numero 48 del rally raid più importante e prestigioso al mondo (che si disputa per il settimo anno di seguito in Arabia Saudita). L'equipaggio neerlandese di Eurol RallySport ha dominato la prova speciale più lunga della Maratona nel Deserto, firmando il miglior tempo assoluto nei 483 km cronometrati e confermandosi in vetta alla generale. Van den Brink ha completato il percorso competitivo odierno (un anello con partenza e arrivo nei pressi di Wadi Ad Dawasir) in 5h03:42, aggiudicandosi il terzo successo parziale di quest'anno (l'ottavo complessivo in carriera alla Dakar) e consolidando la sua leadership nella graduatoria assoluta di specialità quando mancano cinque tappe alla fine.

Dakar 2026 | Tappa 3 | Al Ula - Al Ula

#Dakar2026 | Camion, Tappa 7: Zala batte un colpo e Van den Brink si difende x.com

HELLA. . Dakar 2026 – Mitchel van den Brink x HELLA Polvere. Dune. Adrenalina. Il team olandese guidato da @mitchelvandenbrink affronta il rally più duro al mondo! In gara anche le nostre barre luminose HELLA Black Magic Tough Pro – sviluppate pe - facebook.com facebook

