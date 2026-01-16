Giovanni Franzoni ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, segnando un importante passo nella sua carriera. Dalla località svizzera di Wengen alle ambizioni di Milano-Cortina, il suo risultato apre nuove prospettive per il futuro dello sci italiano. Sebbene il percorso sia ancora da definire, questa vittoria rappresenta un momento di crescita e di speranza per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

La prima vittoria in Coppa del Mondo di Giovanni Franzoni. Il futuro resta da scrivere, ma il presente di Giovanni Franzoni improvvisamente brilla. Brilla di consapevolezza, maturità e di un successo che pesa più del semplice risultato. La vittoria nel SuperG di Wengen, la prima in Coppa del Mondo per il 24enne bresciano, rappresenta una svolta simbolica e tecnica per lo sci alpino azzurro maschile, a poco più di venti giorni dai Giochi di Milano-Cortina. «A inizio stagione pensavo alla qualificazione olimpica, non certo al podio», ha ammesso Franzoni in conferenza stampa. «Arrivarci con due podi alle spalle cambia la prospettiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Da Wengen a Milano-Cortina, il trionfo di Giovanni Franzoni accende il sogno olimpico: ‘Un pensierino’

Dominik Paris fissa l'obiettivo: Vorrei una cosa che mi manca, vorrei una medaglia alle Olimpiadi; Coppa del mondo sci, Franzoni da favola: trionfo nel SuperG di Wengen; Carolina Kostner e Kristian Ghedina: talent di Eurosport per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; Chi è Giovanni Franzoni, il re di Wengen che ha sconfitto il destino in SuperG con Franzoso nel cuore.

Sci: per Franzoni primo trionfo in SuperG a Wengen, 'qui mi ero infortunato, è il fato' - Altro che fuoco di paglia: Giovanni Franzoni faceva sul serio quando nei giorni scorsi ha dominato le due prove cronometrate sulla leggendaria Lauberhorn di Wengen. ansa.it