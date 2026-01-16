Chi è Giovanni Franzoni l' azzurro che ha vinto il Super G a Wengen e punta a Milano Cortina 2026
Giovanni Franzoni, giovane sciatore italiano, ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel Super G a Wengen. In passato, il suo miglior risultato era stato un terzo posto, dedicato all’amico Matteo Franzoso, scomparso in un incidente durante l’allenamento. Ora, con l’obiettivo di Milano Cortina 2026, Franzoni si sta affermando come uno dei talenti emergenti dello sci alpino italiano.
È sceso con il pettorale numero uno e non ha mai lasciato quella posizione. Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino per il bresciano Giovanni Franzoni che ha vinto il SuperG di Wengen, in Svizzera. Fino a un mese fa non aveva mai neanche messo piede su podio il ragazzo nato il 30 marzo del 2001. A dicembre il terzo posto nel Super Gigante in Val Gardena, con dedica all'amico Matteo Franzoso morto in seguito a una caduta in allenamento, e ora la vittoria sulle nevi svizzere davanti al padrone di casa e favorito Marco Odermatt che alla fine sarà quarto. Alle spalle di Franzoni l'austriaco Stefan Babinski a 35 centesimi, terzo lo svizzero Franjo Von Allmen a 37. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
