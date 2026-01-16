Da quando sono incinta ho pelle e unghie più fragili | è una carenza nutrizionale?

Durante la gravidanza, è comune notare cambiamenti nella pelle e nelle unghie. Questi possono essere legati a variazioni nelle esigenze nutrizionali del corpo. È importante monitorare l'alimentazione e consultare un medico o un nutrizionista per valutare eventuali carenze e ricevere indicazioni adeguate per il benessere sia della madre che del bambino.

Salve, sono alla 28ª settimana di gravidanza e ho notato che la pelle e le unghie sono più fragili del solito. Può essere una carenza alimentare? Dovrei prendere delle vitamine o dei minerali per rinforzarle? Grazie. Buongiorno signora, senza dubbio alla base della fragilità delle unghie e della poca elasticità della pelle ci possono essere carenze di vitamine e minerali. Quanto alle vitamine, è fondamentale la vitamina C: è un potente antiossidante che stimola la produzione di collagene. Ma anche la Biotina (vitamina B7), che stimola invece la produzione di cheratina. E poi ancora vitamina E e Vitamina A con la loro azione antiossidante, e la Vitamina D per la salute in particolare delle unghie.

