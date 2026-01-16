Da quando sono incinta ho pelle e unghie più fragili | è una carenza nutrizionale?

Durante la gravidanza, cambiamenti nelle abitudini alimentari e nelle esigenze del corpo possono influenzare la salute di pelle e unghie. La fragilità può essere legata a carenze nutrizionali, ma è importante valutare attentamente la propria alimentazione e consultare un medico per un’adeguata diagnosi e indicazioni. In questo modo, si può garantire un corretto apporto di nutrienti essenziali per la salute sia della mamma che del bambino.

