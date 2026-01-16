Da quando sono incinta ho pelle e unghie più fragili | è una carenza nutrizionale?
Durante la gravidanza, cambiamenti nelle abitudini alimentari e nelle esigenze del corpo possono influenzare la salute di pelle e unghie. La fragilità può essere legata a carenze nutrizionali, ma è importante valutare attentamente la propria alimentazione e consultare un medico per un’adeguata diagnosi e indicazioni. In questo modo, si può garantire un corretto apporto di nutrienti essenziali per la salute sia della mamma che del bambino.
Salve, sono alla 28ª settimana di gravidanza e ho notato che la pelle e le unghie sono più fragili del solito. Può essere una carenza alimentare? Dovrei prendere delle vitamine o dei minerali per rinforzarle? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Leggi anche: Il business mafioso sulla pelle dei più fragili: chi sono i clan che in Capitanata controllano il gioco d'azzardo
Leggi anche: Il Tre: «Sono caduto più volte. Oggi non voglio più far male a chi non lo merita. Una paura ce l’ho: rimanere da solo, non trovare una persona alla quale voler bene davvero»
Raffaella Fico: Ho partorito e il cuore di mio figlio batteva, devastante. Pia traumatizzata.
Hai notato che… da quando sei incinta le tue ascelle sono più scure o macchiate! Non sei strana, tranquilla! In realtà c’è una spiegazione molto semplice… Ti raccontiamo tutto nel primo commento facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.