Da quando sono incinta ho pelle e unghie più fragili | è una carenza nutrizionale?

Durante la gravidanza, molte donne notano cambiamenti nella pelle e nelle unghie, che possono essere legati a variazioni nutrizionali. È importante valutare se ci sono carenze di vitamine e sali minerali, come biotina o ferro, che potrebbero influire sulla loro salute. Consultare un medico o un nutrizionista può aiutare a identificare eventuali carenze e adottare le misure più appropriate per il proprio benessere e quello del bambino.

Salve, sono alla 28ª settimana di gravidanza e ho notato che la pelle e le unghie sono più fragili del solito. Può essere una carenza alimentare? Dovrei prendere delle vitamine o dei minerali per rinforzarle? Grazie. Buongiorno signora, senza dubbio alla base della fragilità delle unghie e della poca elasticità della pelle ci possono essere carenze di vitamine e minerali. Quanto alle vitamine, è fondamentale la vitamina C: è un potente antiossidante che stimola la produzione di collagene. Ma anche la Biotina (vitamina B7), che stimola invece la produzione di cheratina. E poi ancora vitamina E e Vitamina A con la loro azione antiossidante, e la Vitamina D per la salute in particolare delle unghie.

Durante la gravidanza, cambiamenti nelle abitudini alimentari e nelle esigenze del corpo possono influenzare la salute di pelle e unghie. La fragilità può essere legata a carenze nutrizionali, ma è importante valutare attentamente la propria alimentazione e consultare un medico per un’adeguata diagnosi e indicazioni. In questo modo, si può garantire un corretto apporto di nutrienti essenziali per la salute sia della mamma che del bambino.

