Piedibus sono 14 le linee attive grazie alla collaborazione tra amministrazione Terzo settore e Civivo
Il Comune di Rimini ha attivato 14 linee di Piedibus, grazie alla collaborazione tra amministrazione, Terzo settore e Civivo. Questo servizio di mobilità sostenibile supporta gli spostamenti casa-scuola degli studenti delle scuole primarie, promuovendo pratiche di mobilità ecologica e sicura. La conferma della piena operatività sottolinea l’impegno della comunità nel favorire modalità di viaggio più responsabili e rispettose dell’ambiente.
Il Comune di Rimini conferma la piena operatività del servizio Piedibus, l’iniziativa di mobilità sostenibile dedicata agli spostamenti casa-scuola degli alunni delle scuole primarie. Il progetto, ormai consolidato nel territorio riminese, continua a rappresentare un modello virtuoso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
