Piedibus sono 14 le linee attive grazie alla collaborazione tra amministrazione Terzo settore e Civivo

Il Comune di Rimini ha attivato 14 linee di Piedibus, grazie alla collaborazione tra amministrazione, Terzo settore e Civivo. Questo servizio di mobilità sostenibile supporta gli spostamenti casa-scuola degli studenti delle scuole primarie, promuovendo pratiche di mobilità ecologica e sicura. La conferma della piena operatività sottolinea l’impegno della comunità nel favorire modalità di viaggio più responsabili e rispettose dell’ambiente.

COLORIAMO IL PIEDIBUS Stamattina, finalmente vogliamo presentarvi i bellissimi disegni, che hanno realizzato i Bambini della Scuola Primaria, per colorare il percorso del Piedibius. Nella loro semplicità, sono tutti stupendi. Date loro un'occhiata. Nei prossi facebook

