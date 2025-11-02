Dalla cura del verde alla lettura Oltre 40 patti di collaborazione
Sono stati firmati martedì, al teatro Binario 7, undici nuovi Patti di collaborazione e tre Patti di cittadinanza, in occasione della Seconda giornata dei Beni Comuni, voluta dal Comune per consolidare un modello di partecipazione civica con Consulte di quartiere e cittadini. Fino al giorno prima erano quaranta i Patti di collaborazione operativi in città, frutto di un lavoro che coinvolge singoli cittadini, associazioni e gruppi informali. Con le nuove sottoscrizioni, il numero è salito a oltre cinquanta. Tra i nuovi accordi figurano “Il giardino di via Ravel 2.0“, promosso dall’associazione Prader Willi, per la cura dell’orto e attività didattiche; il “Centro naturalistico Enpa“, per la valorizzazione dell’area gestita dall’Enpa di Monza e Brianza; e “Aiuola Cortelonga“, progetto di rigenerazione urbana curato da un cittadino attivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
