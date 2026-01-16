Crosetto | ' Dopo l' Ucraina la Russia sposterà sull' Artico le risorse militari'
Il generale Crosetto ha sottolineato l'importanza strategica dell’Artico, affermando che la Russia potrebbe spostare risorse militari in questa regione dopo l’Ucraina. Con numerosi confini, l’Italia deve mantenere un presidio, considerando anche la presenza di 15 soldati in Groenlandia come parte della strategia NATO. Questa evoluzione richiede attenzione e coordinamento tra gli alleati per tutelare gli interessi europei e regionali in un contesto di crescente complessità geopolitica.
"Il paese che più confina con questo nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha la più grande presenza sull'Artico. Probabilmente il giorno che finirà la guerra in Ucraina, gran parte delle risorse militari russe saranno spostate in questo settore". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, alla Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a villa Madama. "Il cambiamento climatico creerà nell'Artico vie di comunicazione nuove, che incideranno probabilmente nel 40-50% dei passaggi a Suez", ha evidenziato il ministro sottolineando che "l'Italia deve mantenere necessariamente un presidio, deve governare anche questa futura rotta, deve mantenere una presenza economica, commerciale, di ricerca anche militare, in una parte del mondo che diventerà sempre più strategica". 🔗 Leggi su Ansa.it
Leggi anche: Materiali militari all’Ucraina, alla Camera le comunicazioni del ministro Crosetto: la diretta
Leggi anche: Cosa cambia per l’Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull’Unione Europea
Guerra in Ucraina, Crosetto ribadisce sostegno a Kiev ma no a truppe sul campo; Ucraina, via libera alla risoluzione di maggioranza. Crosetto: qualcuno si vergognerà, io sono orgoglioso; Ucraina, Crosetto: «Non siamo pronti a un attacco russo». Il Cremlino: «La Nato è in guerra con la Russia»; Ucraina: via libera alla risoluzione di maggioranza, sostegno per la difesa. Crosetto: 'Fermare l'aiuto a Kiev è rinunciare alla pace giusta'.
Crosetto, dopo l'Ucraina la Russia sposterà su Artico risorse militari - "Il paese che più confina con questo nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha la più grande presenza sull'Artico. ansa.it
Ucraina, Crosetto alla Camera: aiuti militari prorogati fino al 2026. “Qualcuno di voi se ne vergognerà. Io mi sento orgoglioso” - E La proroga degli aiuti italiani all’Ucraina fino al 31 dicembre 2026 Il ministro della Difesa Guido Crosetto ... infodifesa.it
Ucraina, via libera alla risoluzione di maggioranza. Crosetto: qualcuno si vergognerà, io sono orgoglioso - Arriva l’ok della Camera dei deputati, la parola «aiuti militari» presente nelle premesse ma non negli impegni. milanofinanza.it
DECRETO UCRAINA In Parlamento per le comunicazioni del Ministro Guido Crosetto sulla proroga degli aiuti all’Ucraina fino al 31 dicembre 2026, con la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti. Oggi, dopo quattro anni di conflitto, è in atto una fase - facebook.com facebook
Armi all’Ucraina, ecco la risoluzione della destra in Parlamento dopo le comunicazioni di Crosetto: “Aiuti militari, ma rafforzare quelli civili e informare le Camere”. Mediazione con la Lega x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.