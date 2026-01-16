Crosetto | ' Dopo l' Ucraina la Russia sposterà sull' Artico le risorse militari'

Il generale Crosetto ha sottolineato l'importanza strategica dell’Artico, affermando che la Russia potrebbe spostare risorse militari in questa regione dopo l’Ucraina. Con numerosi confini, l’Italia deve mantenere un presidio, considerando anche la presenza di 15 soldati in Groenlandia come parte della strategia NATO. Questa evoluzione richiede attenzione e coordinamento tra gli alleati per tutelare gli interessi europei e regionali in un contesto di crescente complessità geopolitica.

"Il paese che più confina con questo nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha la più grande presenza sull'Artico. Probabilmente il giorno che finirà la guerra in Ucraina, gran parte delle risorse militari russe saranno spostate in questo settore". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, alla Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a villa Madama. "Il cambiamento climatico creerà nell'Artico vie di comunicazione nuove, che incideranno probabilmente nel 40-50% dei passaggi a Suez", ha evidenziato il ministro sottolineando che "l'Italia deve mantenere necessariamente un presidio, deve governare anche questa futura rotta, deve mantenere una presenza economica, commerciale, di ricerca anche militare, in una parte del mondo che diventerà sempre più strategica". 🔗 Leggi su Ansa.it

