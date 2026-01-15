Materiali militari all’Ucraina alla Camera le comunicazioni del ministro Crosetto | la diretta
Giovedì 15 gennaio alle 10, alla Camera dei Deputati, si terranno le comunicazioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto riguardo alla proroga dell’autorizzazione alla cessione di materiali militari all’Ucraina. La seduta, aperta al pubblico, offrirà un’occasione per approfondire le decisioni del governo in materia di supporto militare, con un focus sulle modalità e le condizioni della consegna dei mezzi e degli equipaggiamenti.
Nel porto di Piombino è attraccata la nave ro-ro Capucine, da sempre impiegata nel trasporto di armi e materiali logistici militari. Sul carico vige il segreto, ma la presenza dei Vigili del Fuoco fa temere anche il trasporto di materiale esplosivo.
