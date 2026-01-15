Materiali militari all’Ucraina alla Camera le comunicazioni del ministro Crosetto | la diretta

Giovedì 15 gennaio alle 10, alla Camera dei Deputati, si terranno le comunicazioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto riguardo alla proroga dell’autorizzazione alla cessione di materiali militari all’Ucraina. La seduta, aperta al pubblico, offrirà un’occasione per approfondire le decisioni del governo in materia di supporto militare, con un focus sulle modalità e le condizioni della consegna dei mezzi e degli equipaggiamenti.

Nella seduta di giovedì 15 gennaio, alle ore 10, nell'Aula di Montecitorio, Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

