Cosa cambia per l'Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull'Unione Europea
Nella nuova Strategia per la sicurezza nazionale Trump ha accusato le istituzioni europee di avere "prospettive irrealistiche" sulla guerra in Ucraina. Dichiarazioni che fanno gongolare il Cremlino. "L’Europa voleva isolarci, ora scopre che l’unica a essere isolata è lei", commenta Marat Bashirov, politologo russo tra i fedelissimi di Putin. 🔗 Leggi su Fanpage.it
