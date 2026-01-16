Croce Rossa Merate | quasi 5.000 servizi nell' ultimo anno Ma mancano volontari in settimana

La Croce Rossa di Merate, con 180 volontari, ha concluso un anno con circa 5.000 servizi effettuati nel territorio. Nonostante l'impegno, si evidenzia la necessità di potenziare la presenza di volontari durante la settimana per garantire un’assistenza ancora più efficace.

Tempo di bilanci per la Croce Rossa di Merate che, con i suoi 180 volontari, ha chiuso un anno intenso completando quasi 5mila servizi sul territorio meratese. L'associazione, con sede a Olgiate Molgora e composta esclusivamente da personale volontario e due ragazzi del servizio civile, opera su.

