Crisi Snaidero la Regione | Necessario rilanciare l' azienda

La crisi della Snaidero, azienda di Majano, prosegue a un mese dalla sua apertura, coinvolgendo sindacati e Regione Friuli Venezia Giulia. La Regione sottolinea l'importanza di un intervento mirato per rilanciare l’attività e tutelare i lavoratori, mantenendo un dialogo costruttivo con tutte le parti coinvolte. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni sostenibili per il futuro dell’azienda.

Nuova puntata del caso Snaidero, che da un mese interessa l'azienda di Majano, i sindacati e la Regione Fvg, che monitora gli sviluppi della vicenda. Il tavolo di confronti tra le parti, a cui hanno preso parte i sindacati, i delegati di Confindustria, l'amministratore delegato di Snaidero.

