Il gioiellino dell’automotive | Col know-how di Meta System pronti a rilanciare l’azienda

Meta Electronics, nata lo scorso luglio da Meta System di Reggio, si prepara a un rilancio nel settore automotive. Con il supporto del know-how innovativo e dei moderni laboratori, l’azienda punta a consolidare la propria posizione sfruttando il marchio storico e le risorse acquisite dal gruppo industriale Certina, in un’obiettivo ambizioso di crescita e sviluppo.

Da un lato l'utilizzo del marchio storico, dall'altro il nuovo know how e i laboratori. Sono le leve del rilancio di Meta Electronics, azienda nata lo scorso luglio dalle ceneri delle Meta System di Reggio, in seguito all'acquisizione di questa realtà da parte del gruppo industriale Certina per 15 milioni e mezzo. Inoltre l'azienda specializzata in sistemi e componenti elettronici per il settore dell'auto ha già riaperto i contatti "con tutti gli stakeholders storici e anche con nuovi partner". "Meta Electronics porta con sé un know-how ingegneristico straordinario, frutto di decenni di ricerca e collaborazione con i migliori costruttori automotive globali", spiega Giovanni Santamaria (nella foto), responsabile di Certina per l'Italia.