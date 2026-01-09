Crisi Snaidero la Regione vuole un piano industriale e lo stop delle chiusure
La Regione ha richiesto a Snaidero di elaborare un piano industriale e di sospendere le chiusure, in risposta alle recenti decisioni dell'azienda di interrompere l’attività del reparto verniciature. La comunicazione, arrivata poco prima delle festività natalizie, ha suscitato preoccupazione tra i sindacati e le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. La situazione richiede un approfondimento per trovare soluzioni sostenibili per l’azienda e il territorio.
La decisione di Snaidero di chiudere il reparto verniciature, comunicata a ridosso delle festività natalizie, aveva provocato l'agitazione dei sindacati. Ora è intervenuta la Regione, che ha richiesto la presentazione del piano industriale dell'azienda e la sospensione della decisione di chiudere. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
