Cremonese vs Verona ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Cremonese e Verona si affrontano nella ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. Una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la salvezza. Analizzeremo le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla sfida tra le due compagini.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Due squadre in cerca di ossigeno in chiave salvezza, con i grigiorossi che tentano di tenersi alla larga dalla zona retrocessione, e gli scaligeri che non possono più sbagliare essendo nei bassifondi della classifica. Cremonese vs Verona si giocherà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18.30 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono reduci dalla pesante sconfitta di Torino contro la Juventus, ed ora devono voltare pagina in fretta. La classifica è ancora buona, tredicesimo posto con 22 punti, a più otto sulla zona retrocessione, ma le insidie non mancano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

