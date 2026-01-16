Dall'ospedale Humanitas di Milano arriva un antibiotico di ultima generazione, difficile da reperire, destinato ai pazienti feriti durante la tragedia di Crans-Montana. Questa soluzione innovativa mira a migliorare il trattamento delle ferite complesse, offrendo nuove possibilità di cura in situazioni di emergenza.

Dall'ospedale Humanitas di Milano arriva un antibiotico difficilmente reperibile e di ultima generazione destinato ai feriti della strage di Crans-Montana. Il farmaco viene utilizzato per la gestione di infezioni particolarmente gravi provocate da germi particolari e multiresistenti (che non rispondono ad altre tipologie di antibiotici). Una collaborazione quella tra l'ospedale Niguarda, dove si trovano attualmente ricoverati molti feriti, e l'Humanitas di fondamentale importanza in un momento così delicato della degenza dei feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, un antibiotico di ultima generazione per i feriti

Antibiotico di ultima generazione per uno dei feriti di Crans-Montana: ecco come funziona - Fiale del farmaco, un mix di due potenti medicinali, sono in arrivo dall’estero e dalle riserve di altri ospedali italiani su richiesta dei medici del Policlinico di Milano che seguono i ricoverati in ... today.it