Crans-Montana per i feriti arriva l' antibiotico di ultima generazione

A Crans-Montana è stato introdotto un nuovo antibiotico di ultima generazione destinato ai pazienti con gravi ustioni. Questo trattamento mira a ridurre il rischio di infezioni, particolarmente quelle a carico dell’apparato respiratorio, offrendo una soluzione avanzata per migliorare la gestione delle complicanze nei soggetti più vulnerabili.

Gli specialisti hanno individuato la necessità di ricorrere a un antibiotico di ultima generazione che associa sulbactam e durlobactam, una terapia altamente specialistica e non di uso comune. Regione Lombardia si è quindi già attivata per assicurarsi nel più breve tempo possibile l’importazione dalla ditta produttrice dall’estero e, nell’attesa dell’arrivo del farmaco, è stata avviato anche il reperimento presso le strutture ospedaliere sul territorio nazionale”. . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

