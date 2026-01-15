Un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans Montana
È in fase di sviluppo un nuovo antibiotico di ultima generazione destinato ai giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana, attualmente ricoverati in Lombardia. Questa innovazione mira a migliorare le terapie e a garantire un trattamento più efficace e sicuro. La ricerca continua per offrire soluzioni avanzate e rispondere alle esigenze di chi si trova in situazioni di emergenza e cura.
La richiesta partita dai medici del Policlinico di Milano. Subito avviato il reperimento: rispondono Humanitas e un ospedale di Genova. Intanto la Lombardia si è attivata con la ditta produttrice per l'importazione È in arrivo un antibiotico di ultima generazione per uno dei ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana e attualmente ricoverati in Lombardia. Lo ha annunciato Guido Bertolaso, assessore regionale al welfare. Il farmaco sarebbe in particolare destinato a un giovane ricoverato al Policlinico di Milano. “Come evidenziato fin dalle prime ore dal team clinico che si sta occupando dei ragazzi feriti a Crans Montana, i pazienti con gravi ustioni sono estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all'apparato respiratorio quando questo risulta interessato dall'inalazione di fumi”, ha spiegato Bertolaso: “Gli specialisti hanno individuato la necessità di ricorrere a un antibiotico di ultima generazione che associa sulbactam e durlobactam, una terapia altamente specialistica e non di uso comune”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
