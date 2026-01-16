Crans-Montana la Procura di Sion fissa la cauzione per i Moretti | 400 mila franchi 200 mila a testa | Il figlioccio | gli estintori c' erano

La Procura di Sion ha fissato a 400 mila franchi, pari a circa 429 mila euro, la cauzione per i coniugi Moretti, coinvolti in un procedimento per omicidio colposo. La richiesta di custodia cautelare si basa su accertamenti riguardanti la presenza di estintori, come dichiarato dal figlioccio. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso, con decisioni che avranno ripercussioni significative sul caso.

La Procura di Sion ha fissato in 400.000 franchi (429.000 euro) la cauzione per Jacques e Jessica Moretti per evitare la custodia cautelare. I coniugi sono accusati di omicidio colposo. I magistrati vallesani hanno chiesto - è la notizia anticipata da rsi.ch - una cauzione di 200.000 franchi ciascuno. Il Tribunale delle misure coercitive dovrà pronunciarsi.Nel caso della moglie, che è libera ma sottoposta a misure di controllo, il procuratore generale aggiunto Catherine Seppey aveva proposto al Tribunale “di ordinare misure alternative alla carcerazione preventiva”. In sintesi: il sequestro dei suoi documenti d’identità, l’obbligo di presentarsi alla stazione di polizia - ricorda la cronaca del sito svizzero - ogni 3 giorni, l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico e il pagamento di una cauzione di 200’000 franchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Crans-Montana, la Procura di Sion fissa la cauzione per i Moretti: 400 mila franchi, 200 mila a testa | Il figlioccio: gli estintori c'erano Leggi anche: Crans-Montana, il figlioccio dei Moretti Gabrielli: "Fanno le cose con passione, gli estintori c'erano", ma i sopravvissuti smentiscono Leggi anche: Crans-Montana, Moretti ai pm: “C’erano 4 estintori, staff non formato per gli incendi” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Mancate perquisizioni, esclusione delle parti civili, lacune”; Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO; Proseguono le indagini sulla strage di Crans-Montana, la procura sotto accusa; Crans-Montana, l'arrivo dei coniugi Moretti in Procura a Sion. Strage di Crans Montana, i procuratori vallesani chiedono 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti - Per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans- affaritaliani.it

Cyane Panine, aperto un profilo TikTok per la cameriera di Crans-Montana. L’amica: “Perdonami” x.com

