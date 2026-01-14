Crans-Montana Moretti ai pm | C’erano 4 estintori staff non formato per gli incendi

A Crans-Montana, nel locale Le Constellation, teatro del tragico incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime, sono emerse criticità sulla sicurezza. Nonostante la presenza di quattro estintori, il personale non aveva ricevuto una formazione adeguata per affrontare incendi. Questa situazione solleva importanti questioni sulla preparazione e le misure preventive adottate in locali pubblici.

Nel locale Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato il rogo in cui sono morte 40 persone, c’erano 4 estintori, ma il personale non aveva ricevuto una formazione per i casi di incendio. È quanto ha detto Jacques Moretti, proprietario del locale insieme alla moglie Jessica, nell’interrogatorio avvenuto il 1° gennaio, secondo quanto risulta dalle carte che LaPresse ha potuto visionare. Jacques Moretti ha riferito che nel locale c’erano 3 estintori nel seminterrato e uno al piano terra. L’interrogatorio dell’1 gennaio. “Gli impiegati del Constellation sono formati per la gestione di eventi come un incendio?”, gli è stato chiesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Moretti ai pm: “C’erano 4 estintori, staff non formato per gli incendi” Leggi anche: Strage Crans-Montana, coniugi Moretti davanti ai pm: c’è un arresto Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti ai pm: “Mettevamo sempre un fuoco d’artificio sulla bottiglia” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans Montana, i Moretti dai Pm: la scorta, gli occhiali da sole e quei video cancellati dai social; Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO; Crans-Montana, i pm arrestano Moretti: «Pericolo di fuga per il titolare del bar»; Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire a breve su cauzione. “Ho sentito un movimento di folla. Ho visto una fiamma arancione e ho urlato”, le parole di Jessica Moretti ai pm svizzeri sul rogo di Crans Montana - La donna ammette: 'Da 10 anni usiamo fontane pirotecniche sulle bottiglie' ... ilfattoquotidiano.it

