A Crans-Montana, le dichiarazioni di Jean-Marc Gabrielli sulla presenza degli estintori e delle misure di sicurezza sono messe in discussione dai sopravvissuti, che raccontano di uscite chiuse e assenza di strumenti antincendio. La vicenda, legata al tragico incendio di Capodanno, evidenzia divergenze tra le testimonianze e le dichiarazioni ufficiali, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza in quella notte fatale.

Jean-Marc Gabrielli, trentenne, figura chiave nell’inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana, rompe il silenzio e prende le difese della famiglia Moretti. È lui stesso a essere descritto da Jacques Moretti come il ragazzo che ha «cresciuto come se fosse stato mio», oltre a essere indicato negli atti come il fidanzato di Cyane Panini, la giovane cameriera soprannominata «con il casco», morta a causa delle gravissime ustioni riportate nell’incendio del locale Le Constellation. È sulla cameriera del bar Le Constellation di Crans-Montana, la 24enne Cyane Panine, morta nel rogo, che i coniugi Moretti scaricano la responsabilità dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

