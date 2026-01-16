Crans-Montana il figlioccio dei Moretti Gabrielli | Fanno le cose con passione gli estintori c' erano ma i sopravvissuti smentiscono

A Crans-Montana, le dichiarazioni di Jean-Marc Gabrielli sulla presenza degli estintori e delle misure di sicurezza sono messe in discussione dai sopravvissuti, che raccontano di uscite chiuse e assenza di strumenti antincendio. La vicenda, legata al tragico incendio di Capodanno, evidenzia divergenze tra le testimonianze e le dichiarazioni ufficiali, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza in quella notte fatale.

Jean-Marc Gabrielli, trentenne, figura chiave nell’inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana, rompe il silenzio e prende le difese della famiglia Moretti. È lui stesso a essere descritto da Jacques Moretti come il ragazzo che ha «cresciuto come se fosse stato mio», oltre a essere indicato negli atti come il fidanzato di Cyane Panini, la giovane cameriera soprannominata «con il casco», morta a causa delle gravissime ustioni riportate nell’incendio del locale Le Constellation. È sulla cameriera del bar Le Constellation di Crans-Montana, la 24enne Cyane Panine, morta nel rogo, che i coniugi Moretti scaricano la responsabilità dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, il figlioccio dei Moretti Gabrielli: "Fanno le cose con passione, gli estintori c'erano", ma i sopravvissuti smentiscono Leggi anche: “Jacques e Jessica? Li stimo enormemente, fanno le cose con passione. Gli estintori c’erano, Cyane una ragazza straordinaria”: parla Jean-Marc Gabrielli, il “figlioccio” di Moretti Leggi anche: Crans Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti: «Lavoravano con passione, gli estintori c?erano». Quella sera era lì La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Moretti protegge Jean-Marc Gabrielli, figlioccio e fidanzato di Cyane: «Lui non stava lavorando». I dipendenti del Constellation attaccano i titolari; L'amica: «Era fidanzata con il figlioccio di Moretti. Quella sera non avrebbe dovuto servire ai tavoli; La testimonianza del cuoco dei Moretti: “In tre dovevano controllare chi entrava”; Cyane Panine, la cameriera morta a Crans-Montana: «La sera della strage non avrebbe dovuto servire ai tavoli». Il giro del mondo in barca, la relazione con il «figlioccio» di Moretti. Le parole di Jean-Marc Gabrielli, il «figlioccio» di Jacques e fidanzato di Cyane: «I Moretti? Fanno le cose con passione. Gli estintori c'erano» - Marc Gabrielli, il trentenne che Jacques Moretti dice di «aver cresciuto come se fosse stato mio», è indicato come il fidanzato di Cyane Panini, la «cameriera con il casco» morta nel rogo. msn.com

Parla Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Moretti e il fidanzato di Cyane - E lei era una ragazza straordinaria" ha detto intervistato dall’emittente francese Bfm ... liberatv.ch

Jean-Marc Gabrielli, il “figlioccio” dei Moretti e fidanzato di Cyane: "Jacques e Jessica lavorano con passione" - Il giovane difende la coppia dopo il rogo di Capodanno al Constellation, sostenendo che le misure di sicurezza fossero presenti. msn.com

Cyane Panine, aperto un profilo TikTok per la cameriera di Crans-Montana. L’amica: “Perdonami” x.com

C’era anche lui ieri mattina a Palazzo Chigi con i parenti delle vittime italiane di Crans-Montana, all’incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il capo del Dipartimento della Protezion - facebook.com facebook

