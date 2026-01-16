Crans-Montana in corso l’autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi

Inizia presso l'istituto di medicina legale di Bologna l'autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni deceduto nella notte di Capodanno durante l'incendio a Crans-Montana. L'esame contribuirà a chiarire le cause della tragedia e a fornire elementi utili alle indagini in corso.

