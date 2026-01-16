Crans-Montana in corso l’autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi
Inizia presso l'istituto di medicina legale di Bologna l'autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni deceduto nella notte di Capodanno durante l'incendio a Crans-Montana. L'esame contribuirà a chiarire le cause della tragedia e a fornire elementi utili alle indagini in corso.
È in corso all'istituto di medicina legale di Bologna l’autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni morto la notte di Capodanno nel tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. L’esame è stato disposto dalla procura felsinea su delega di quella di Roma e affidato al medico legale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
