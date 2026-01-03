Identificato il corpo di Giovanni Tamburi | il 16enne è tra le vittime della strage di Crans-Montana

È stato identificato il corpo di Giovanni Tamburi, il 16enne di Bologna scomparso durante la strage di Crans-Montana, in Svizzera, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno. Tamburi è tra le vittime italiane dell’incidente che ha coinvolto diverse persone nella località svizzera. La notizia conferma la triste perdita di un giovane che si trovava sul posto in occasione di un evento festoso.

È stato identificato tra le vittime italiane Giovanni Tamburi, il 16enne di Bologna che era disperso dalla notte della strage di Crans-Montana, in Svizzera, avvenuta il durante i festeggiamenti di Capodanno. Il ragazzo è rimasto coinvolto nell'incendio scoppiato all'interno del locale "Le.

