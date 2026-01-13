Crans-Montana cosa è emerso dall' autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti

È stata effettuata l’autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto durante la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. L’incidente, avvenuto nel locale Le Constellation, ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di oltre 100. I risultati dell’autopsia forniranno elementi utili per chiarire le cause del decesso e approfondire le dinamiche dell’incidente.

È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana, all'interno del locale Le Constellation, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Fra gli ustionati anche il romano Manfredi Marcucci, l'amico 16enne.

"È vero: molto è stato detto e scritto in merito alle cause della tragedia di Crans-Montana. Non spetta a me formulare giudizi in questa sede. Voglio però rassicurare quest'Aula: il Governo sta seguendo sin dall'inizio, con la massima attenzione, l'evolversi dell - facebook.com facebook

Crans-Montana. A conclusione delle comunicazioni del Ministro @ItalyMFA @Antonio_Tajani sui tragici fatti accaduti in #Svizzera, il #Senato ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione unitaria n. 1 sottoscritta da tutti i Capigruppo senato.it/show-doc x.com

