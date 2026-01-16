In seguito alle dichiarazioni di Jean-Marc Gabrielli, fidanzato di Cyane Panine, si approfondisce la vicenda dei Moretti. Gabrielli, trentenne corso, ha difeso il lavoro dei Moretti e confermato la presenza degli estintori quella sera, sottolineando il suo ruolo e la vicinanza alla famiglia. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto sulla dinamica degli eventi e sul contesto emotivo che li circonda.

È una voce bassa, a tratti spezzata, quella di Jean-Marc Gabrielli, trentenne corso che Jacques Moretti ha definito «come un figlio». In un’intervista rilasciata all’emittente francese "Bfm", Gabrielli ha difeso apertamente i titolari del locale teatro del rogo di Capodanno a Crans-Montana. «Jacques e Jessica sono persone che fanno le cose con passione, presenti nei loro affari e con grande umanità», ha detto. E sulle accuse di carenze nella sicurezza ha aggiunto: «Gli estintori c’erano, saremo in grado di dimostrarlo». Gabrielli è indicato negli atti come il fidanzato di Cyane Panine, la giovane cameriera morta per le ustioni riportate nell’incendio, divenuta simbolo della tragedia. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti: «Lavoravano con passione, gli estintori c?erano». Quella sera era lì

