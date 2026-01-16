Crans Montana il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti | Lavoravano con passione gli estintori c?erano Quella sera era al Constellation

Jean-Marc Gabrielli, trentenne corso e amico di Jacques Moretti, ha difeso i lavoratori, affermando che avevano svolto il loro lavoro con passione e che gli estintori erano presenti. La sua testimonianza, raccolta al Constellation, offre una prospettiva diretta sulla sera degli eventi, evidenziando il rapporto di stima e rispetto nei confronti delle vittime.

È una voce bassa, a tratti spezzata, quella di Jean-Marc Gabrielli, trentenne corso che Jacques Moretti ha definito «come un figlio». In un’intervista rilasciata all’emittente francese "Bfm", Gabrielli ha difeso apertamente i titolari del locale teatro del rogo di Capodanno a Crans-Montana. «Jacques e Jessica sono persone che fanno le cose con passione, presenti nei loro affari e con grande umanità», ha detto. E sulle accuse di carenze nella sicurezza ha aggiunto: «Gli estintori c’erano, saremo in grado di dimostrarlo». Gabrielli è indicato negli atti come il fidanzato di Cyane Panine, la giovane cameriera morta per le ustioni riportate nell’incendio, divenuta simbolo della tragedia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Crans Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti: «Lavoravano con passione, gli estintori c?erano». Quella sera era al Constellation Leggi anche: Crans-Montana, chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo: Cyane Panine, ‘una di famiglia’ per i Moretti Leggi anche: Crans-Montana, i Moretti contro Cyane Panine: “Non doveva salire sulle spalle con le candele pirotecniche” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cyane Panine, la cameriera morta a Crans-Montana: «La sera della strage non avrebbe dovuto servire ai tavoli». Il giro del mondo in barca, la relazione con il «figlioccio» di Moretti; Crans Montana, la sua ultima foto ha fatto il giro del mondo: chi è Cyane Panine; Crans-Montana, la famiglia difende la cameriera con il casco: “Cyane non ha colpe”; Il dramma di Cyane, la cameriera con il casco di Crans-Montana: “Il rogo non è colpa sua”. Crans Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti: «Lavoravano con passione, gli estintori c’erano». Quella sera era al Constellation - Marc Gabrielli, trentenne corso che Jacques Moretti ha definito «come un figlio». leggo.it

