CPAC Hungary svolta per la destra conservatrice | Budapest al centro con l’incognita Trump

Il CPAC Hungary si configura come un importante appuntamento per la destra conservatrice europea, con Budapest al centro del dibattito politico. L’evento, che potrebbe includere la partecipazione di Donald Trump, rappresenta un momento di riflessione sulle strategie e le posizioni di questa corrente politica. La manifestazione offre uno spunto per analizzare le tendenze e le evoluzioni del panorama conservatore internazionale in un contesto di crescente attenzione politica.

L’edizione del CPAC Hungary potrebbe rappresentare un momento di svolta per la destra conservatrice internazionale, grazie alla possibile partecipazione di Donald Trump. È stato il quotidiano ungherese Blikk a sollevare l’ipotesi di una visita del presidente degli Stati Uniti a Budapest nel mese di marzo. Anche Miklós Szánthó, direttore del Centro per i Diritti Fondamentali e organizzatore della conferenza, pur non comunicando una conferma definitiva ha alimentato le aspettative. CPAC Hungary in rilievo, soprattutto se Trump deciderà di partecipare. Il CPAC (Conservative Political Action Conference) Hungary sta acquisendo una rilevanza sempre crescente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

