Crisi sociale e effetto Trump Dall’Argentina al Cile il Sudamerica svolta a destra
Inflazione e criminalità fuori controllo stanno spianando la strada a leader liberisti e securitari. Proprio mentre l’America torna a interessarsi al suo «giardino di casa». L’America Latina sta vivendo una profonda ed evidente svolta politica a destra. Da La Paz a Santiago, in Sudamerica una nuova ondata conservatrice spazza via la fallimentare eredità della sinistra. La frustrazione popolare per il collasso economico e il caos criminale ha posto fine all’era dell’utopia ideologica, aprendo la porta a leader che promettono il classico binomio legge e ordine. 🔗 Leggi su Laverita.info
News recenti che potrebbero piacerti
Taranto, FIM CISL: “Rischio mattanza sociale legato a crisi aziendali” Pietro Cantoro: “Territorio allo stremo tra vertenze, licenziamenti e mancanza di piani” L’articolo completo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
I + letti della settimana La crisi della Dottrina Sociale della Chiesa La fine degli anni Settanta segna un’epoca di turbolenza nella società e nella Chiesa. In quest’ultima la fiducia nella propria Dottrina sociale tocca il punto più basso. Un crescente prestigio d Vai su X
La minaccia di Trump ha reso l'Europa capace di ripensare sé stessa - Nella realtà, molti segnali di un risveglio e di un cambio di passo in tema di economia e difesa. Si legge su ilfoglio.it